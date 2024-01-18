СМИ: В Москве загорелись Усачëвские бани
В Москве произошел пожар на территории Усачёвских бань, сообщает Life.ru.
По данным издания, возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания. Позже огонь перекинулся на мансарду, однако пожарным удалось локализовать его. Причины инцидента пока неизвестны. Информации о пострадавших на месте нет.
Усачëвскую баню построили в 1934 году. Это место любили посещать профессора, военные и творческая элита столицы. Частыми гостями были Юрий Гагарин и Юрий Никулин.
Ранее пожар произошел в подсобном помещении ресторана в центре Москвы. В ходе происшествия никто не пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».
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