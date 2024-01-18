СМИ: В Москве загорелись Усачëвские бани

По данным издания, возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания. Позже огонь перекинулся на мансарду, однако пожарным удалось локализовать его. Причины инцидента пока неизвестны. Информации о пострадавших на месте нет.

Усачëвскую баню построили в 1934 году. Это место любили посещать профессора, военные и творческая элита столицы. Частыми гостями были Юрий Гагарин и Юрий Никулин.

Ранее пожар произошел в подсобном помещении ресторана в центре Москвы. В ходе происшествия никто не пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».

