СМИ: В Москве задержали внука Зюганова
Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова - внука главы партии КПРФ Геннадия Зюганова - задержали в Москве за неоплаченную заправку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, Зюганов-младший был задержан днем 8 октября. При этом инцидент на АЗС произошел в конце сентября, пишет РИА ФАН.
«Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет Baza.
Как отметил задержанный, он уехал с заправки, оплатив бензин и дождавшись подтверждающего оплату звукового сигнала. По информации СМИ, дело передали следователям.
Геннадий Зюганов не стал комментировать сообщения об инциденте с внуком.
«Я всякие глупые вопросы не комментирую», — заявил политик в беседе с Ura.ru.
При этом в разговоре с РИА Новости лидер КПРФ допустил, что задержание его внука является провокацией.
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