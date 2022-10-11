СМИ: В Москве задержали внука Зюганова

По данным СМИ, Зюганов-младший был задержан днем 8 октября. При этом инцидент на АЗС произошел в конце сентября, пишет РИА ФАН.

«Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет Baza.

Как отметил задержанный, он уехал с заправки, оплатив бензин и дождавшись подтверждающего оплату звукового сигнала. По информации СМИ, дело передали следователям.

Геннадий Зюганов не стал комментировать сообщения об инциденте с внуком.

«Я всякие глупые вопросы не комментирую», — заявил политик в беседе с Ura.ru.

При этом в разговоре с РИА Новости лидер КПРФ допустил, что задержание его внука является провокацией.

