СМИ: В Москве задержали владельца бренда «Олейна»

На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group» Карена Ванецяна, которого ранее объявили в розыск в Армении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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В Армении предполагают, что брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна незаконно получил в пользование имущество на 14,5 миллиарда драмов (около 3,2 миллиарда рублей). На данный момент мужчину поместили под арест.

По данным СМИ, при задержании Ванецян сообщил, что является безработным. При этом в феврале 2023 года он стал владельцем бренда «Олейна».

Ранее по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей задержали замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. По версии следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил средства от бизнесмена, оказывающего услуги пассажирских перевозок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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