СМИ: В Москве задержали владельца бренда «Олейна»

В Армении предполагают, что брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна незаконно получил в пользование имущество на 14,5 миллиарда драмов (около 3,2 миллиарда рублей). На данный момент мужчину поместили под арест.

По данным СМИ, при задержании Ванецян сообщил, что является безработным. При этом в феврале 2023 года он стал владельцем бренда «Олейна».

Ранее по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей задержали замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. По версии следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил средства от бизнесмена, оказывающего услуги пассажирских перевозок, передает «Радиоточка НСН».

