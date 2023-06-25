СМИ: в Москве у железнодорожных путей нашли мину

Противопехотную мину обнаружили возле железнодорожных путей в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине

По информации издания, мину нашли на станции Очаково-1 в районе Очаково-Матвеевское. Ее обнаружил рабочий. Мужчина самостоятельно вытащил боеприпас.

Специалисты выясняют, представляет ли мина угрозу.

При разминировании в Донецкой республики погибли двое саперов Центра спасательных операций особого риска «Лидер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры