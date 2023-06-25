СМИ: в Москве у железнодорожных путей нашли мину
25 июня 202314:57
Противопехотную мину обнаружили возле железнодорожных путей в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, мину нашли на станции Очаково-1 в районе Очаково-Матвеевское. Ее обнаружил рабочий. Мужчина самостоятельно вытащил боеприпас.
Специалисты выясняют, представляет ли мина угрозу.
При разминировании в Донецкой республики погибли двое саперов Центра спасательных операций особого риска «Лидер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru