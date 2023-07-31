СМИ: в Москве у ж/д путей нашли снаряды от зенитного орудия

Боеприпасы от зенитного орудия нашли рядом с железнодорожными путями в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бастрыкин заявил, что число ЧП на железных дорогах не возросло

По информации издания, опасную находку обнаружили в районе улицы Розанова. Рядом с железной дорогой находилось более 370 боеприпасов калибра 20 миллиметров.

На место выехали оперативные службы. Других подробностей нет.

Telegram-канал Shot в понедельник сообщил о поджоге железнодорожного оборудования в Красноярском крае. Происшествие произошло около пяти часов утра вблизи станции Шарыпово, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаОружиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры