СМИ: в Москве у ж/д путей нашли снаряды от зенитного орудия
31 июля 202320:07
Боеприпасы от зенитного орудия нашли рядом с железнодорожными путями в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, опасную находку обнаружили в районе улицы Розанова. Рядом с железной дорогой находилось более 370 боеприпасов калибра 20 миллиметров.
На место выехали оперативные службы. Других подробностей нет.
Telegram-канал Shot в понедельник сообщил о поджоге железнодорожного оборудования в Красноярском крае. Происшествие произошло около пяти часов утра вблизи станции Шарыпово, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru