СМИ: в Москве похитили жену экс-первого замминистра обороны и командующего ВДВ Колмакова

Сообщается, что жена Колмакова ушла на работу 10 мая и не вернулась. Вечером генерал-полковнику позвонил мужчина, который заявил о похищении его супруги и потребовал миллион рублей в качестве выкупа. Позже Колмаков обратился в полицию.

Не исключается версия, что произошедшее - дело рук телефонных «похитителей». Мошенники звонят жертвам, рассказывают выдуманные истории о преследованиях и просят скрыться от родных, не поддерживать с ними связь, а потом требуют выкуп. Подобная история произошла с мамой помощницы сенатора Совфеда Силкиной.

На сегодняшний день Колмаков занимает пост главы ДОСААФ.