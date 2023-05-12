СМИ: в Москве похитили жену экс-первого замминистра обороны и командующего ВДВ Колмакова

В Москве неизвестные похитили жену экс-первого замминистра обороны и командующего ВДВ Александра Колмакова, сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что жена Колмакова ушла на работу 10 мая и не вернулась. Вечером генерал-полковнику позвонил мужчина, который заявил о похищении его супруги и потребовал миллион рублей в качестве выкупа. Позже Колмаков обратился в полицию.

Не исключается версия, что произошедшее - дело рук телефонных «похитителей». Мошенники звонят жертвам, рассказывают выдуманные истории о преследованиях и просят скрыться от родных, не поддерживать с ними связь, а потом требуют выкуп. Подобная история произошла с мамой помощницы сенатора Совфеда Силкиной.

На сегодняшний день Колмаков занимает пост главы ДОСААФ.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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