СМИ: В Москве обнаружили тело заслуженного артиста РФ Шиленкова

Тело заслуженного артиста РФ, фаготиста Михаила Шиленкова обнаружили в ванной отеля «Лемар» в Москве. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник.

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По данным издания, тело 46-летнего музыканта нашли днем 18 января. На нем не обнаружили телесных повреждений, при этом отмечается, что смерть наступила сутками ранее. Специалисты проведут экспертизу.

Михаил Шиленков родился в 1977 году, окончил Московское государственное училище духового искусства и стал солистом оркестра «Молодая Россия». С 1999-го фаготист работал в Московском государственном академическом симфоническом оркестре, а в 2003-м стал солистом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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