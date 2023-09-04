СМИ: в Москве нашли БПЛА кустарного производства

Беспилотный летательный аппарат обнаружили в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

В Курской области обезвредили два украинских беспилотника

По информации издания, беспилотник обнаружили на проспекте Сахарова. Дрон лежал в черном портфеле с замком.

Прибывшие на место специалисты оцепили территорию и увезли находку на экспертизу.

Министерство обороны РФ 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника в Московской области. Дрон сбили над территорией Люберецкого района, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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