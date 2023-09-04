СМИ: в Москве нашли БПЛА кустарного производства
4 сентября 202323:24
Беспилотный летательный аппарат обнаружили в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, беспилотник обнаружили на проспекте Сахарова. Дрон лежал в черном портфеле с замком.
Прибывшие на место специалисты оцепили территорию и увезли находку на экспертизу.
Министерство обороны РФ 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника в Московской области. Дрон сбили над территорией Люберецкого района, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил правительству подготовить меры для стимулирования аренды авто
- Власти не стали эвакуировать застрявших в пустыне участников Burning Man
- Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции
- Кулеба исключил смягчение позиции Киева по зерновой сделке
- Российским пловцам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе
- СМИ: в Москве нашли БПЛА кустарного производства
- Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны
- Премьер Нигера попросил посла Франции поскорее покинуть страну
- Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано
- В Москве около Ленинградского вокзала загорелась крыша здания
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru