СМИ: В Москве клиентка салона массажа обвинила массажиста в изнасиловании

По данным издания, 26-летняя женщина посетила салон недалеко от Цветного бульвара в минувшую субботу. Процедуру проводил массажист-мужчина, который, по словам пострадавшей, начал трогать ее за интимные места, а затем изнасиловал.

После инцидента посетительница салона обратилась в полицию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, правоохранители начали проверку.

Ранее в Оружейном переулке в Москве неизвестный избил, ограбил и изнасиловал девушку, полиция ищет злоумышленника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

