СМИ: В Москве клиентка салона массажа обвинила массажиста в изнасиловании
Жительница Красногорска обвинила массажиста салона тайского массажа в Москве в изнасиловании. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, 26-летняя женщина посетила салон недалеко от Цветного бульвара в минувшую субботу. Процедуру проводил массажист-мужчина, который, по словам пострадавшей, начал трогать ее за интимные места, а затем изнасиловал.
После инцидента посетительница салона обратилась в полицию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, правоохранители начали проверку.
Ранее в Оружейном переулке в Москве неизвестный избил, ограбил и изнасиловал девушку, полиция ищет злоумышленника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru