СМИ: В Москве клиентка салона массажа обвинила массажиста в изнасиловании

Жительница Красногорска обвинила массажиста салона тайского массажа в Москве в изнасиловании. Об этом сообщает Life.ru.

Москвича заподозрили в попытке изнасилования двух женщин

По данным издания, 26-летняя женщина посетила салон недалеко от Цветного бульвара в минувшую субботу. Процедуру проводил массажист-мужчина, который, по словам пострадавшей, начал трогать ее за интимные места, а затем изнасиловал.

После инцидента посетительница салона обратилась в полицию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, правоохранители начали проверку.

Ранее в Оружейном переулке в Москве неизвестный избил, ограбил и изнасиловал девушку, полиция ищет злоумышленника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзнасилованиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры