СМИ: В Москве 20-летний парень погиб во время купания в фонтане

По данным СМИ, в ночь на вторник 20-летний парень прогуливался со своей девушкой по площади Академика Курчатова и решил освежиться, искупавшись в фонтане.

«Там воды-то чуть-чуть, а мужчине резко поплохело», – отметил собеседник телеканала.

Девушка позвала на помощь, очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти молодого человека.

По данным «МК», погибший — студент второго курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, спутницей молодого человека была его 18-летняя сестра. Отмечается, что парня в фонтане ударило током: предположительно, он наступил на провод, проходящий по дну.

