СМИ: В Москве 20-летний парень погиб во время купания в фонтане
Молодой человек погиб во время купания в фонтане в районе Щукино на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в ночь на вторник 20-летний парень прогуливался со своей девушкой по площади Академика Курчатова и решил освежиться, искупавшись в фонтане.
«Там воды-то чуть-чуть, а мужчине резко поплохело», – отметил собеседник телеканала.
Девушка позвала на помощь, очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти молодого человека.
По данным «МК», погибший — студент второго курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, спутницей молодого человека была его 18-летняя сестра. Отмечается, что парня в фонтане ударило током: предположительно, он наступил на провод, проходящий по дну.
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