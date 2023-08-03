СМИ: в «Москва-Сити» мужчина бросил гранату в машину
Неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль рядом с одним из небоскребов комплекса «Москва-Сити», сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, мужчина сел в автомобиль и начал угрожать водителю пистолетом. Находившийся за рулем смог убежать, после чего злоумышленник вышел из машины и бросил в нее учебную гранату.
В результате взрыва в автомобиле выбиты стекла. Пострадавших нет.
Нападавший скрылся в неизвестном направлении. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В ночь на 1 августа при попытке пролета в Москву сбито несколько беспилотников. Один из дронов врезался в башню ««IQ-квартал» в «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».
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