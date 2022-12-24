СМИ: В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

По данным собеседника агентства, задержанный собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и данные «в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР». Отмечается, что злоумышленник проживал в республике и планировал теракты.

При задержании у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами и «средства дистанционного инициирования». Взрывотехники уничтожили заряд.

