СМИ: В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
Спецслужбы задержали в Луганской народной республике бывшего бойца украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), планировавшего теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, задержанный собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и данные «в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР». Отмечается, что злоумышленник проживал в республике и планировал теракты.
При задержании у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами и «средства дистанционного инициирования». Взрывотехники уничтожили заряд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru