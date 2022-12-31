СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ

Украинского агента выявили в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и МВД. В ходе задержания террорист оказал вооруженное сопротивление, бросив гранату, и был ликвидирован на месте.

Уничтоженный агент по заданию украинских спецслужб совершил двойное убийство военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы.

«Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», — отметил источник агентства.

По его данным, сейчас проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить причастных к этому преступлению.

Ранее ФСБ задержала на Северном Кавказе гражданина Украины, который по заданию украинских спецслужб готовил террористическое преступление в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

