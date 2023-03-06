СМИ: В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев

Солдат-срочник расстрелял в Курской области двоих сослуживцев, которые не ответили на вопрос «Стой, кто идет?». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре

По данным СМИ, инцидент произошел в части в Суджанском районе близ границы с Украиной. Назначенный часовым срочник заметил движение и попытался выяснить, кто приближается к посту. Не услышав ответа, военный открыл огонь из автомата Калашникова. Позже солдат обнаружил, что стрелял по сослуживцам.

Один из военнослужащих погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован, пишет Ura.ru. Известно, что срочники служили по призыву в течение 8 месяцев.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, два человека были ранены. Позже выяснилось, что стрелок был пьян. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаВоеннослужащиеКурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры