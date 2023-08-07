СМИ: в Курской области обнаружили БПЛА со взрывчаткой

На окраине деревни Русская Конопелька в Курской области нашли беспилотник со взрывным устройством, пишет Telegram-канал Baza.

СМИ: В Москве BMW сбил летящий беспилотник

По информации издания, дрон обнаружили утром 7 августа. Беспилотный аппарат длиной полтора метра обезвредили на месте.

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник заявил об уничтожении беспилотника самолетного типа на подлете к областному центру, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Взрывное УстройствоБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры