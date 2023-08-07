СМИ: в Курской области обнаружили БПЛА со взрывчаткой
7 августа 202320:20
На окраине деревни Русская Конопелька в Курской области нашли беспилотник со взрывным устройством, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, дрон обнаружили утром 7 августа. Беспилотный аппарат длиной полтора метра обезвредили на месте.
Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник заявил об уничтожении беспилотника самолетного типа на подлете к областному центру, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru