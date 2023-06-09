СМИ: В Киеве ограбили сотрудника посольства США

Атташе посольства США ограбили в парке имени Шевченко в Киеве. Об этом сообщает Vesti.ua, ссылаясь на источники в национальной полиции.

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По данным издания, пострадавший обратился к правоохранителям вечером 7 июня. У атташе украли смартфон IPhone 12 и кошелек с банковскими картами, пишет «Свободная пресса». Известно, что грабитель успел снять с одной из карт 400 долларов.

Как сообщил источник, атташе отдыхал в одном из заведений и потерял свои вещи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, указывает телеканал «360». Отмечается, что сотрудник диппредставительства обратился в полицию ради страхового возмещения, так как его вещи были застрахованы.

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ФОТО: РИА Новости
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