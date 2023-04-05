СМИ: В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни

Начальника отдела калининградской областной таможни Евгения Садовского арестовали по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным СМИ, он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следственный комитет официальных комментариев на этот счет не давал.

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Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу. Беглов обвиняется по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве в крупном размере». Ещё одним фигурантом дела является начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. Таможенникам грозит более 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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