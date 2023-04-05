СМИ: В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни
Начальника отдела калининградской областной таможни Евгения Садовского арестовали по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.
По данным СМИ, он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следственный комитет официальных комментариев на этот счет не давал.
Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу. Беглов обвиняется по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве в крупном размере». Ещё одним фигурантом дела является начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. Таможенникам грозит более 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
- Шохин: правительство и бизнес обсуждают процент единовременного взноса
- Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами
- Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ
- ВТО: Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%
- В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным
- Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29
- Литовского лидера уличили в членстве в КПСС
- В Москве заработал чат-бот по вопросам записи на военную службу по контракту
- В Госдуме предложили популяризировать потребления рыбы в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru