СМИ: В Израиле погибли по меньшей мере 100 человек, 900 пострадали

По их информации, еще 900 человек пострадали. Перед нападением ХАМАС у границы Израиля и сектора Газа проходил музыкальный фестиваль. Сотни людей бежали от боевиков по пустыне.

Один из посетителей фестиваля рассказал The Times of Israel, что видел, как боевики стреляли в толпу людей. Другая очевидица в интервью израильскому телевидению заявила, что когда они с подругой пытались выехать с места проведения фестиваля, водителя машины застрелили. По ее словам, девушкам пришлось лежать в автомобиле рядом с телом убитого водителя, притворяясь мертвыми в течение нескольких часов, пока их не нашли израильские военные.

Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну, отмечает «Радиоточка НСН».

