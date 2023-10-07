СМИ: В Израиле погибли по меньшей мере 100 человек, 900 пострадали
В Израиле число погибших из-за нападения ХАМАС составляет минимум 100 человек, пишут местные СМИ.
По их информации, еще 900 человек пострадали. Перед нападением ХАМАС у границы Израиля и сектора Газа проходил музыкальный фестиваль. Сотни людей бежали от боевиков по пустыне.
Один из посетителей фестиваля рассказал The Times of Israel, что видел, как боевики стреляли в толпу людей. Другая очевидица в интервью израильскому телевидению заявила, что когда они с подругой пытались выехать с места проведения фестиваля, водителя машины застрелили. По ее словам, девушкам пришлось лежать в автомобиле рядом с телом убитого водителя, притворяясь мертвыми в течение нескольких часов, пока их не нашли израильские военные.
Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru