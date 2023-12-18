СМИ: В Гвинее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

Отмечается, что хлопок произошел в ночь на 18 декабря в районе Калум, где расположены правительственные здания. Причины ЧП не называются. Ожидается, что национальная нефтяная компания Гвинеи выступит с официальным заявлением по ситуации.

Africaguinee отмечает, что после инцидента по меньшей мере 100 человек, получивших ранения, госпитализировали в центральную университетскую больницу Конакри.

Ранее взрыв произошел в государственном университете на острове Минданао на юге Филиппин, погибли 11 человек, напоминает RT.

