СМИ: В Гвинее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего
Мощный взрыв произошел на складе горючего в центре столицы Гвинеи, Конакри, пострадали как минимум сто человек. Об этом пишет портал Africaguinee.
Отмечается, что хлопок произошел в ночь на 18 декабря в районе Калум, где расположены правительственные здания. Причины ЧП не называются. Ожидается, что национальная нефтяная компания Гвинеи выступит с официальным заявлением по ситуации.
Africaguinee отмечает, что после инцидента по меньшей мере 100 человек, получивших ранения, госпитализировали в центральную университетскую больницу Конакри.
Ранее взрыв произошел в государственном университете на острове Минданао на юге Филиппин, погибли 11 человек, напоминает RT.
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