СМИ: В Дмитрове у школьницы загорелся телефон из-за онлайн-игры

Смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Аналитик Муртазин заявил, что аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки

По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел 11 сентября в школе №8. На опубликованных в Сети кадрах видно, как школьница проходит на выход через толпу детей, держа за край чехла дымящийся смартфон.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныДетиМосковская Область

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