СМИ: В Дмитрове у школьницы загорелся телефон из-за онлайн-игры
11 сентября 202312:52
Смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел 11 сентября в школе №8. На опубликованных в Сети кадрах видно, как школьница проходит на выход через толпу детей, держа за край чехла дымящийся смартфон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru