СМИ: В Дмитрове у школьницы загорелся телефон из-за онлайн-игры

По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел 11 сентября в школе №8. На опубликованных в Сети кадрах видно, как школьница проходит на выход через толпу детей, держа за край чехла дымящийся смартфон.

