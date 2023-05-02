СМИ: в Брянской области подорвали железнодорожные пути
Неизвестные совершили подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, опрокинулись несколько вагонов грузового поезда. На место выехали сотрудники спецслужб.
Как сообщает 112, взрыв произошел недалеко от станции Снежетьская. В это время там проходил грузовой состав. Информации о пострадавших нет.
Накануне неизвестные подложили взрывное устройство на железной дороге в Унечском районе Брянской области. В результате произошел сход грузового состава.
На месте происшествия возник пожар. Обошлось без пострадавших, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru