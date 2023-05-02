СМИ: в Брянской области подорвали железнодорожные пути

По данным издания, опрокинулись несколько вагонов грузового поезда. На место выехали сотрудники спецслужб.

Как сообщает 112, взрыв произошел недалеко от станции Снежетьская. В это время там проходил грузовой состав. Информации о пострадавших нет.

Накануне неизвестные подложили взрывное устройство на железной дороге в Унечском районе Брянской области. В результате произошел сход грузового состава.

На месте происшествия возник пожар. Обошлось без пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

