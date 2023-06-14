СМИ: В Брянской области обнаружили обломки дрона-камикадзе
Обломки дрона-камикадзе со взрывным устройством обнаружили в Брянской области, предположительно, аппарат пытался атаковать нефтепровод «Транснефть-дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, фрагменты беспилотника нашли накануне днем в поселке Найтоповичи под Брянском.
«По предварительной информации беспилотник был снаряжен пластидом», — говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли сотрудники спецслужб, они уничтожили летательный аппарат, пишет Ura.ru.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ сбросили три боеприпаса с дронов на Климовский район Брянской области. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал, отмечает телеканал 360.
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