СМИ: В Брянской области обнаружили обломки дрона-камикадзе

Обломки дрона-камикадзе со взрывным устройством обнаружили в Брянской области, предположительно, аппарат пытался атаковать нефтепровод «Транснефть-дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Шапша сообщил о падении беспилотника в Калужской области

По данным СМИ, фрагменты беспилотника нашли накануне днем в поселке Найтоповичи под Брянском.

«По предварительной информации беспилотник был снаряжен пластидом», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли сотрудники спецслужб, они уничтожили летательный аппарат, пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ сбросили три боеприпаса с дронов на Климовский район Брянской области. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал, отмечает телеканал 360.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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