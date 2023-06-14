СМИ: В Брянской области обнаружили обломки дрона-камикадзе

По данным СМИ, фрагменты беспилотника нашли накануне днем в поселке Найтоповичи под Брянском.

«По предварительной информации беспилотник был снаряжен пластидом», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли сотрудники спецслужб, они уничтожили летательный аппарат, пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ сбросили три боеприпаса с дронов на Климовский район Брянской области. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал, отмечает телеканал 360.

