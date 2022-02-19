СМИ: В Бразилии 136 человек погибли из-за сильных дождей

Во вторник на регион обрушились сильные дожди: почти за шесть часов выпало 260 литров осадков на квадратный метр. Осадки спровоцировали оползни и наводнения.

«Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек», — пишет G1.

Бразильский Институт судебной медицины уточняет, что среди погибших 22 несовершеннолетних. Без вести пропавшими в Петрополисе числятся 213 человек.

