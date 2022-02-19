СМИ: В Бразилии 136 человек погибли из-за сильных дождей

Жертвами оползней и наводнения в Бразилии стали 136 человек, спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших после разгула стихии в городе Петрополисе. Об этом сообщает портал G1.

В Бразилии число погибших из-за ливней людей увеличилось до 104

Во вторник на регион обрушились сильные дожди: почти за шесть часов выпало 260 литров осадков на квадратный метр. Осадки спровоцировали оползни и наводнения.

«Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек», — пишет G1.

Бразильский Институт судебной медицины уточняет, что среди погибших 22 несовершеннолетних. Без вести пропавшими в Петрополисе числятся 213 человек.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеДождиБразилия
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