СМИ: В Бразилии 136 человек погибли из-за сильных дождей
Жертвами оползней и наводнения в Бразилии стали 136 человек, спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших после разгула стихии в городе Петрополисе. Об этом сообщает портал G1.
Во вторник на регион обрушились сильные дожди: почти за шесть часов выпало 260 литров осадков на квадратный метр. Осадки спровоцировали оползни и наводнения.
«Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек», — пишет G1.
Бразильский Институт судебной медицины уточняет, что среди погибших 22 несовершеннолетних. Без вести пропавшими в Петрополисе числятся 213 человек.
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