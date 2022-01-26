СМИ: в Башкирии задержан преступник, избивший продавщицу из-за 6 тыс. рублей

В Башкирии задержали грабителя, который избил сотрудницу круглосуточного кафе и украл деньги из кассы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Грабитель избил работницу кафе в Башкирии

Им оказался 29-летний житель города Бирска. Отмечается, что злоумышленник забрал из кассы 6 тысяч рублей. Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Утром 26 января, в городе Бирске преступник зашел в кафе «Манго» и жестоко избил продавщицу. После грабитель забрал из кассы деньги и скрылся. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудницу кафе госпитализировали. По словам врачей, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:БашкирияОграбление
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