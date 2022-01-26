СМИ: в Башкирии задержан преступник, избивший продавщицу из-за 6 тыс. рублей
В Башкирии задержали грабителя, который избил сотрудницу круглосуточного кафе и украл деньги из кассы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Им оказался 29-летний житель города Бирска. Отмечается, что злоумышленник забрал из кассы 6 тысяч рублей. Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Утром 26 января, в городе Бирске преступник зашел в кафе «Манго» и жестоко избил продавщицу. После грабитель забрал из кассы деньги и скрылся. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
Сотрудницу кафе госпитализировали. По словам врачей, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- ФАС возбудило дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти»
- Путин потребовал не останавливать плановую медпомощь детям
- СМИ: в Башкирии задержан преступник, избивший продавщицу из-за 6 тыс. рублей
- Работодателям поручено отправить на удаленку максимальное число сотрудников
- Новейшие российские истребители Су-35С прибыли в Белоруссию для учений
- Фильм «Купе № 6» номинирован на премию «Сезар»
- ЕР призвала правительство России помочь ДНР и ЛНР
- Первые случаи заболевания «омикроном» выявили в Ненецком АО
- СМИ: во Франции в храме поймали мужчину с ножом
- Ракова допустила введение дополнительных антиковидных мер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru