СМИ: в Башкирии задержан преступник, избивший продавщицу из-за 6 тыс. рублей

Им оказался 29-летний житель города Бирска. Отмечается, что злоумышленник забрал из кассы 6 тысяч рублей. Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Утром 26 января, в городе Бирске преступник зашел в кафе «Манго» и жестоко избил продавщицу. После грабитель забрал из кассы деньги и скрылся. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудницу кафе госпитализировали. По словам врачей, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

