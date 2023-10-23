СМИ: В Армавире летчиков-выпускников попытались отравить тортом и спиртным

По его данным, во время празднования в училище 20-летней годовщины выпуска курьер привез летчикам 20-килограмовый десерт и несколько ящиков виски. Пилоты попытались установить отправителя угощений, но не смогли. Один из офицеров направил спецслужбам фото курьера, который передал торт и алкоголь, с камер наблюдения.

Злоумышленника нашли в момент покупки билета на самолет. Курьером оказался уроженец Мелитополя, который после поимки признался, что в угощение и напитки был подмешан сильнодействующий яд.

«Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут», — пишет Fighterbomber.

Никто из 77 гостей мероприятия не успел попробовать отравленные угощения. Предположительно, к инциденту причастно Главное управление разведки украинского Минобороны, пишет «Свободная пресса».

