СМИ: В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»
18 января 202412:24
План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково, он закрыт на вылет и прилет. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что вылет многих самолетов задерживается.
План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru