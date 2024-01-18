СМИ: В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»

План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково, он закрыт на вылет и прилет. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Отмечается, что вылет многих самолетов задерживается.

План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры