СМИ узнали о побеге 8 офицеров ФСБ после обвинений в разбое

Когда начались аресты, 8 из 15 фигурантов уголовного дела были на Северном Кавказе и «предпочли скрыться», передает Ura.ru.

Напомним, что скандал грянул на минувшей неделе, когда в рамках расследования одного из эпизодов военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих поместил под домашний арест. Во вторник, 9 июля выяснилось, что в разработке находятся еще восемь человек, все – бойцы спецподразделения «Альфа», - передает «Интерфакс». В рамках обысков, а их проведено уже более 15, у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей. Участникам преступления вменяется нарушение части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН признался, что ему, как и многим ветеранам подразделения, трудно представить, что сотрудники силового ведомства занимались «экономическими проводками».

