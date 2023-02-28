СМИ: Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Они отметили, что ударный беспилотник не стоит на оснащении у российских подразделений.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с НСН объяснил, почему противовоздушная оборона не всегда может заметить в небе дроны. А экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев допускает, что атаки беспилотников на российские регионы могли быть внутренней диверсией.

