СМИ: Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Беспилотный летательный аппарат, упавший ранее на территории Коломенского округа Подмосковья, был произведен иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

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Они отметили, что ударный беспилотник не стоит на оснащении у российских подразделений.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с НСН объяснил, почему противовоздушная оборона не всегда может заметить в небе дроны. А экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев допускает, что атаки беспилотников на российские регионы могли быть внутренней диверсией.

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ТЕГИ:ПодмосковьеБеспилотники
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