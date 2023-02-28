СМИ: Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным
Беспилотный летательный аппарат, упавший ранее на территории Коломенского округа Подмосковья, был произведен иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Они отметили, что ударный беспилотник не стоит на оснащении у российских подразделений.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с НСН объяснил, почему противовоздушная оборона не всегда может заметить в небе дроны. А экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев допускает, что атаки беспилотников на российские регионы могли быть внутренней диверсией.
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