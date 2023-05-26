СМИ: украинский дрон упал в поселке Майский Белгородской области
26 мая 202323:59
Украинский беспилотник упал в поселке Майский Белгородской области вечером 26 мая, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, происшествие произошло около 23 часов на улице Садовая. Там расположен местный миграционный центр.
Пострадавших нет. Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.
Беспилотник ранее сбросил два взрывных устройства на село Поповка в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru