СМИ: Украинский беспилотник снова атаковал аэропорт в Брянске

ВСУ предприняли ещё одну попытку с помощью беспилотника нанести удар по аэропорту в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Испытания беспилотника ТрАМП начались в России

По данным канала, примерно в 13:00 дрон был сбит над городом системой ПВО. По предварительным данным, повреждений нет.

Отмечается, что в прошлый раз ВСУ атаковали аэропорт ровно неделю назад.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции в Крыму, сообщает НСН.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБрянскДроныБеспилотники
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