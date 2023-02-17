СМИ: Украинский беспилотник снова атаковал аэропорт в Брянске

По данным канала, примерно в 13:00 дрон был сбит над городом системой ПВО. По предварительным данным, повреждений нет.

Отмечается, что в прошлый раз ВСУ атаковали аэропорт ровно неделю назад.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции в Крыму, сообщает НСН.

