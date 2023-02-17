СМИ: Украинский беспилотник снова атаковал аэропорт в Брянске
ВСУ предприняли ещё одну попытку с помощью беспилотника нанести удар по аэропорту в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, примерно в 13:00 дрон был сбит над городом системой ПВО. По предварительным данным, повреждений нет.
Отмечается, что в прошлый раз ВСУ атаковали аэропорт ровно неделю назад.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции в Крыму, сообщает НСН.
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