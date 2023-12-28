Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии

Гособвинение запрашивало для него семь лет колонии общего режима. Для другого фигуранта дела Егора Штовбе прокурор запросил шесть лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, однако суд назначил 5,5 лет лишения свободы.

Уголовное дело на молодых людей возбудили в сентябре 2022 года. По версии следствия, они зачитывали на Триумфальной площади столицы у памятника Маяковскому стихи, которые оскорбляют ополченцев и детей Донбасса.

Ранее еще одного фигуранта по делу приговорили к четырем годам лишения свободы, «Радиоточка НСН».

