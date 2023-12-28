Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии
Тверской суд Москвы приговорил участника «Маяковских чтений» Артема Камардина к семи годам колонии, сообщили в суде.
Гособвинение запрашивало для него семь лет колонии общего режима. Для другого фигуранта дела Егора Штовбе прокурор запросил шесть лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, однако суд назначил 5,5 лет лишения свободы.
Уголовное дело на молодых людей возбудили в сентябре 2022 года. По версии следствия, они зачитывали на Триумфальной площади столицы у памятника Маяковскому стихи, которые оскорбляют ополченцев и детей Донбасса.
Ранее еще одного фигуранта по делу приговорили к четырем годам лишения свободы, «Радиоточка НСН».
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