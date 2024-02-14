СМИ: Участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве
Участника проектов «Голос. Дети» и «Ты супер!» Виктора Борисова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, 21-летнего молодого человека задержали около 3 часов ночи. Правоохранители остановили для проверки документов такси, в котором ехал Борисов, однако решили также досмотреть занервничавшего пассажира.
«У певца нашли пакет с мефедроном. Вещество изъяли и отправили на экспертизу. По факту перевозки наркотиков проводится проверка», — пишет издание.
Ранее в центре Москвы задержали с мефедроном актера Анатолия Руденко. Против артиста возбудили дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru