СМИ: У открывшего стрельбу из квартиры россиянина обнаружили опухоль мозга

По словам его супруги, диагноз подтвердился по результатам МРТ, проведенного накануне. После этого мужчина ушел в запой, несмотря на то, что не пил на протяжении 16 лет. Неизвестно, является ли опухоль злокачественной.

Отмечается, что ружье находилось в сейфе, поскольку мужчина уже больше года не охотился. В одной квартире с ним находилась теща, успевшая убежать к соседям. Кроме того, выяснилось, что в семье есть двое несовершеннолетних детей 10 и 15 лет.

По данным Telegram-канала, стрелявший попал в одного из полицейских, однако тот не пострадал, поскольку был в бронежилете. Сейчас переговоры с мужчиной продолжаются.

Ранее спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске.

