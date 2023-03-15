СМИ: У открывшего стрельбу из квартиры россиянина обнаружили опухоль мозга
У открывшего стрельбу из собственной квартиры жителя Вятских Полян Кировской области недавно была диагностирована опухоль головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам его супруги, диагноз подтвердился по результатам МРТ, проведенного накануне. После этого мужчина ушел в запой, несмотря на то, что не пил на протяжении 16 лет. Неизвестно, является ли опухоль злокачественной.
Отмечается, что ружье находилось в сейфе, поскольку мужчина уже больше года не охотился. В одной квартире с ним находилась теща, успевшая убежать к соседям. Кроме того, выяснилось, что в семье есть двое несовершеннолетних детей 10 и 15 лет.
По данным Telegram-канала, стрелявший попал в одного из полицейских, однако тот не пострадал, поскольку был в бронежилете. Сейчас переговоры с мужчиной продолжаются.
Ранее спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске.
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