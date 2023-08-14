СМИ: у офиса «Аэрофлота» нашли похожий на противопехотную мину предмет

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили возле офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На центральной улице Краснодара нашли противотанковую мину

По информации издания, на вкопанном в землю предмете есть надпись «USA». На место едут экстренные службы.

Как отмечает Telegram-канал Mash, предмет оказался форсункой для системы автоматического полива газона.

На Курском вокзале в Москве ранее задержали мужчину с двумя противопехотными минами. Он пытался пройти с боеприпасами через рамки металлоискателя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваАэрофлотОружие

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