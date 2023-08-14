СМИ: у офиса «Аэрофлота» нашли похожий на противопехотную мину предмет
14 августа 202319:33
Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили возле офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, на вкопанном в землю предмете есть надпись «USA». На место едут экстренные службы.
Как отмечает Telegram-канал Mash, предмет оказался форсункой для системы автоматического полива газона.
На Курском вокзале в Москве ранее задержали мужчину с двумя противопехотными минами. Он пытался пройти с боеприпасами через рамки металлоискателя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru