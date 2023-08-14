СМИ: у офиса «Аэрофлота» нашли похожий на противопехотную мину предмет

По информации издания, на вкопанном в землю предмете есть надпись «USA». На место едут экстренные службы.

Как отмечает Telegram-канал Mash, предмет оказался форсункой для системы автоматического полива газона.

На Курском вокзале в Москве ранее задержали мужчину с двумя противопехотными минами. Он пытался пройти с боеприпасами через рамки металлоискателя, сообщает «Радиоточка НСН».

