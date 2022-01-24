СМИ: У аэропорта Пулково обнаружили тело приезжего из Таджикистана

Тело гражданина Таджикистана с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле у пандуса аэропорта Пулкова, полиция ведет розыск подозреваемых в убийстве. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, погибшему нанесли ранения в голову, грудь и горло. В салоне автомобиля был обнаружен нож — предполагаемое орудие убийства, отмечает РИА ФАН.

Отмечается, что 26-летний гражданин Таджикистана прибыл в Россию в декабре 2021 года. Мужчина имел патент на работу, однако не состоял на миграционном учете.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские ведут в Ленинградской области розыск предполагаемых убийц, которых зафиксировала камера наблюдения аэропорта.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:МигрантыУбийствоПулковоСанкт-Петербург
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