СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Персонал и посетителей торгового центра «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях

Собеседник агентства рассказал, что поступил звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва.

В настоящее время, на месте работают правоохранительные органы и кинологи, добавил источник.

Ранее в Челябинске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры, сообщает RT.

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ТЕГИ:ЭвакуацияМинированиеТорговые ЦентрыМосква
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