СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Персонал и посетителей торгового центра «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что поступил звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва.
В настоящее время, на месте работают правоохранительные органы и кинологи, добавил источник.
Ранее в Челябинске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Кишинев обвинил «Газпром» в недружелюбии
- В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ
- Медведев призвал мигрантов учить русский язык
- Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию
- СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
- WebMoney заблокировал все операции по российским кошелькам из-за ЦБ
- Россиянка Резцова стала шестой в биатлонном спринте на ОИ в Пекине
- Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
- Глава ДНР не исключил помощь Москвы в случае агрессии Киева
- Пририсовавший глаза на картине ученицы Малевича в «Ельцин-центре» принял её за детский рисунок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru