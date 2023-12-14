СМИ: Трое рабочих пострадали при падении в бассейн в центре Москвы

ЦОДД рекомендовал выезжать на дороги Москвы после 19:00 из-за снегопада Станция «Академическая» Троицкой линии улучшит транспортную доступность более 360 тыс. человек Начались монолитные работы в двух тоннелях на южном участке МСД Более 30 тысяч пользователей зарегистрировались на Портале поставщиков с начала года Премия «Крылья аиста» вручена трём московским многодетным семьям