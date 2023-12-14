СМИ: Трое рабочих пострадали при падении в бассейн в центре Москвы

Трое рабочих получили травмы в результате падения в строящийся бассейн в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на Лужнецкой набережной.

«Произошло падение рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн», - сказал источник, отметив, что обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в столичном главке Следственного комитета РФ заявили, что на улице Герасима Курина на женщину и ребёнка с двадцатого этажа упала оконная рама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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