СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в университете Мичигана

Неизвестный открыл стрельбу в университете американского штата Мичиган, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Detroit News, ссылаясь на представителя вуза.

В результате стрельбы в американской Луизиане пострадали 12 человек

«Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса», — отмечает издание.

По данным NBC News, жертвами стрелка в Мичигане стали три человека, еще пять пострадали. Злоумышленник открыл огонь в двух местах на территории кампуса Ист-Лансинг и затем скрылся, отмечает телеканал «360».

Позже в местной полиции сообщили, что подозреваемого в нападении обнаружили мертвым за пределами кампуса, пишет RT. По предварительным данным, стрелявший получил огнестрельное ранение.

Полиция предполагает, что на территории университета действовал лишь один нападавший, угрозы кампусу больше нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеСтрельбаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры