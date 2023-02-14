СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в университете Мичигана

«Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса», — отмечает издание.

По данным NBC News, жертвами стрелка в Мичигане стали три человека, еще пять пострадали. Злоумышленник открыл огонь в двух местах на территории кампуса Ист-Лансинг и затем скрылся, отмечает телеканал «360».

Позже в местной полиции сообщили, что подозреваемого в нападении обнаружили мертвым за пределами кампуса, пишет RT. По предварительным данным, стрелявший получил огнестрельное ранение.

Полиция предполагает, что на территории университета действовал лишь один нападавший, угрозы кампусу больше нет.

