СМИ: Телефонные мошенники обманули замглавы ФНС на 1,2 млн рублей

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук стала жертвой телефонных мошенников, аферисты обманули чиновницу на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, неизвестные позвонили Бондарчук, представились сотрудниками службы безопасности одного из известных банков и заявили о том, что некто посягает на вклад налоговика.

Под предлогом «спасения» денег мошенники уговорили Бондарчук перевести 1,2 млн рублей на их счет. После аферисты перестали выходить на связь.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ФНСМошенники
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