СМИ: Телефонные мошенники обманули замглавы ФНС на 1,2 млн рублей

По данным телеканала, неизвестные позвонили Бондарчук, представились сотрудниками службы безопасности одного из известных банков и заявили о том, что некто посягает на вклад налоговика.

Под предлогом «спасения» денег мошенники уговорили Бондарчук перевести 1,2 млн рублей на их счет. После аферисты перестали выходить на связь.

