СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре

На борту лайнера находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа, он летел из Петербурга в Самару. Пилоты заметили неполадку и сразу доложили об этом диспетчеру. Уточняется, что в самарском аэропорту была объявлена тревога, экстренно вызваны пожарные и спасатели.

В итоге помощь врачей никому не потребовалась, сейчас борт отстранен от полетов.

