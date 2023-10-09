СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре
9 октября 202315:12
В Самаре совершил экстренную посадку суперджет авиакомпании «Россия», сообщает Telegram-канал Shot. По их данным, у самолета заклинили подкрылки.
На борту лайнера находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа, он летел из Петербурга в Самару. Пилоты заметили неполадку и сразу доложили об этом диспетчеру. Уточняется, что в самарском аэропорту была объявлена тревога, экстренно вызваны пожарные и спасатели.
В итоге помощь врачей никому не потребовалась, сейчас борт отстранен от полетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru