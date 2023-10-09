СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре

В Самаре совершил экстренную посадку суперджет авиакомпании «Россия», сообщает Telegram-канал Shot. По их данным, у самолета заклинили подкрылки.

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На борту лайнера находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа, он летел из Петербурга в Самару. Пилоты заметили неполадку и сразу доложили об этом диспетчеру. Уточняется, что в самарском аэропорту была объявлена тревога, экстренно вызваны пожарные и спасатели.

В итоге помощь врачей никому не потребовалась, сейчас борт отстранен от полетов.

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ФОТО: РИА Новости
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