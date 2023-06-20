СМИ: Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о вымогательстве у Чемезова
Тверской районный суд оставил в СИЗО Кирилла Суханова, Ариана Кузнецова и Тамерлана Бигаева, которые обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
По данным Telegram-канала Baza, в суд поступило ходатайство о смягчении меры пресечения, однако вместо этого суд продлил срок ареста.
Отмечается, что на заседании присутствовала Ксения Собчак, у которой работали обвиняемые.
Ранее Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от представителей «Ростеха», свою вину он признал. Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru