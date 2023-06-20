СМИ: Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о вымогательстве у Чемезова

12 человек пострадали и четверо погибли при пожаре и взрыве на пороховом заводе в тамбовском городе Котовске

В Ярославле полностью ликвидирован пожар на складах с лакокрасочными материалами

Голикова: Горячее питание с 1 сентября будут получать ученики младших классов по всей стране

Госдума установила День Победы над милитаристской Японией

Хантер Байден признает себя виновным по трем обвинениям