СМИ: Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о вымогательстве у Чемезова

Тверской районный суд оставил в СИЗО Кирилла Суханова, Ариана Кузнецова и Тамерлана Бигаева, которые обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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По данным Telegram-канала Baza, в суд поступило ходатайство о смягчении меры пресечения, однако вместо этого суд продлил срок ареста.

Отмечается, что на заседании присутствовала Ксения Собчак, у которой работали обвиняемые.

Ранее Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от представителей «Ростеха», свою вину он признал. Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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