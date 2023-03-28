СМИ: суд на Кипре приговорил к полугода тюрьмы гражданку Украины, пытавшуюся напасть на россиян

Окружной суд провинции Ларнака на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая в августе 2022 года пыталась напасть с ножом на группу россиян, проживающих на острове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кипрского общественного деятеля Микиса Филаниотиса.

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Сообщается, что 55-летнюю украинку правоохранители задержали 23 августа прошлого года. Днем ранее она попыталась напасть с ножом на россиян, отмечавших День флага России. СМИ писали, что женщина употребляла в этот день алкоголь.

Ранее в МИД России заявили, что беспрецедентный разгул русофобии в западных странах не ослабевает, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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