СМИ: суд на Кипре приговорил к полугода тюрьмы гражданку Украины, пытавшуюся напасть на россиян

Сообщается, что 55-летнюю украинку правоохранители задержали 23 августа прошлого года. Днем ранее она попыталась напасть с ножом на россиян, отмечавших День флага России. СМИ писали, что женщина употребляла в этот день алкоголь.

Ранее в МИД России заявили, что беспрецедентный разгул русофобии в западных странах не ослабевает, передает НСН.

