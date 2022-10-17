СМИ: стрельбу на белгородском полигоне открыли граждане Таджикистана

Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов.

Они были мобилизованы военкоматом Чертановского района Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники. В военную часть в селе Солоти Валуйского городского округа прибыли 11 октября.