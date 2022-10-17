СМИ: стрельбу на белгородском полигоне открыли граждане Таджикистана
Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов.
Они были мобилизованы военкоматом Чертановского района Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники. В военную часть в селе Солоти Валуйского городского округа прибыли 11 октября.
В минувшую субботу, 15 октября, Минобороны РФ сообщило о стрельбе во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. Отмечалось, что огонь открыли двое граждан «одной из стран СНГ», погибли 11 человек, еще 15 пострадали. Нападавшие были убиты ответным огнем. РБК, со ссылкой на собеседников, сообщает, что ранения получили 17 человек.
СК завел уголовное дело после стрельбы на полигоне.
МИД Таджикистана в понедельник сообщил, что посольство в Москве проверяет сообщения о возможной причастности таджикских граждан к массовому убийству на полигоне в Белгородской области.
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