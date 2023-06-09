СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
Задержан срочник, который сбежал из военной части в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 20-летний Вячеслав сбежал из части в четверг, 8 июня. По данным канала, он взял с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов. После этого был объявлен план «Сигнал» и менее чем через сутки срочника задержали.
Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске. Против него было возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»), сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru