СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан

Отмечается, что 20-летний Вячеслав сбежал из части в четверг, 8 июня. По данным канала, он взял с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов. После этого был объявлен план «Сигнал» и менее чем через сутки срочника задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске. Против него было возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»), сообщает «Радиоточка НСН».

