СМИ: Специалисты начали проверку на зомбо-вирус напавшего на россиянку волка
Волка, растерзавшего жительницу Петуховского округа (Курганская область), проверяют на предмет заражения зомби-вирусом (хронической изнуряющей болезнью). Об этом сообщил Ura.ru.
Отмечается, что собеседники исследуют биоматериал хищника в течение месяца. Согласно проведенным анализам, следом бешенства обнаружено не было, однако не исключено, что зомби-вирус был на начальной стадии и не определился.
Подозрения на зомби-вирус возникли 23 января — по данным очевидцев, у волка были стеклянные глаза и невменяемое поведение. Предполагается, что он мог заразиться вирусом от косули. Для заболевания характерна потеря ориентации вследствие разрушительных процессов в мозге.
Ранее в Хабаровске отловили стаю из 11 бездомных собак, напавших на мужчину в Хабаровске.
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- СМИ: Специалисты начали проверку на зомбо-вирус напавшего на россиянку волка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru