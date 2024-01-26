СМИ: Специалисты начали проверку на зомбо-вирус напавшего на россиянку волка

Отмечается, что собеседники исследуют биоматериал хищника в течение месяца. Согласно проведенным анализам, следом бешенства обнаружено не было, однако не исключено, что зомби-вирус был на начальной стадии и не определился.

Подозрения на зомби-вирус возникли 23 января — по данным очевидцев, у волка были стеклянные глаза и невменяемое поведение. Предполагается, что он мог заразиться вирусом от косули. Для заболевания характерна потеря ориентации вследствие разрушительных процессов в мозге.

Ранее в Хабаровске отловили стаю из 11 бездомных собак, напавших на мужчину в Хабаровске.

