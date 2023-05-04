СМИ сообщили об обстреле поселка Прилесье под Белгородом
4 мая 202311:32
Украинские войска обстреливают поселок Прилесье в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«ВСУ с 10 утра обстреливает поселок ... Местные уже насчитали минимум 20 миномётных прилетов», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, в населенном пункте нет электричества, жители прячутся в подвалах. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки в Брянской области, в результате пострадал один человек, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru