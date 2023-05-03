СМИ сообщили об атаке беспилотника-камикадзе в Белгородской области
3 мая 202319:45
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области, передает Telegram-канал Baza.
По данным издания, украинский дрон врезался в башню на территории свинокомплекса. Объект расположен в одном километре от села Вязовое.
Предположительно, беспилотник запустили из села Поповка Сумской области.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, накануне украинский дрон пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, но оно не сработало, отмечает «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru