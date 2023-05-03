СМИ сообщили об атаке беспилотника-камикадзе в Белгородской области

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области, передает Telegram-канал Baza.

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По данным издания, украинский дрон врезался в башню на территории свинокомплекса. Объект расположен в одном километре от села Вязовое.

Предположительно, беспилотник запустили из села Поповка Сумской области.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, накануне украинский дрон пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, но оно не сработало, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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