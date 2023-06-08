СМИ сообщили о взрывах в Луганске

Несколько взрывов прогремели в Луганске, передает РИА Новости.

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан

По данным агентства, над промзоной города поднимается черный дым.

Перед взрывами в Луганске был слышен гул, напоминающий звук при пролете ракеты Storm Shadow, пишет RT.

Как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, предположительно, по городу был нанесен ракетный удар.

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ФОТО: t.me/sashakots
ТЕГИ:ВзрывыЛНРЛуганск

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