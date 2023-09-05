СМИ сообщили о покушении на главу таможни ЛНР

Украинские спецслужбы произвели взрыв в собственном доме главы таможни ЛНР Юрия Афанасьевского, пишут украинские СМИ.

Генерал-майор сейчас находится в больнице с осколочными ранениями головы, шеи и живота. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о покушении украинских военных на журналиста News Front, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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