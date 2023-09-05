СМИ сообщили о покушении на главу таможни ЛНР
5 сентября 202311:09
Украинские спецслужбы произвели взрыв в собственном доме главы таможни ЛНР Юрия Афанасьевского, пишут украинские СМИ.
Генерал-майор сейчас находится в больнице с осколочными ранениями головы, шеи и живота. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о покушении украинских военных на журналиста News Front, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru