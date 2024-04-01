СМИ: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
Следственный комитет намерен проверить певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
27 марта исполнительница в соцсетях назвала «публичной пыткой» задержание преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». После этого соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов попросил главу СК Александра Бастрыкина проверить певицу и наказать, если оправдание терроризма подтвердится.
При этом на публикацию Манижи отреагировала Алла Пугачева, извинившись в комментариях.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что применение пыток в отношении задержанных и обвиняемых недопустимо, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru